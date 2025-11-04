Sgarbi l' avvocato di Evelina | Sabrina Colle imputata per grave reato di esportazione illegale di opera d' arte all' estero
“E' scandaloso continuare a gettare fango sulla mia assistita Evelina Sgarbi nel tentativo di farla passare come una opportunista interessata al denaro, e ignorare volutamente, come ha fatto la signora Groppelli, amabile ma pessima postina, informazioni non smentibili quale ad esempio quella che Sabrina Colle andrà a processo ad Imperia per un reato gravissimo che è quello di esportazione illegale di opera d'arte all'estero. Precisamente a Montecarlo. Mi riferisco al quadro di Valentine de Boulogne del valore di 5 milioni 500 mila euro, reato gravissimo compiuto in concorso con altri. Quanto agli 800 mila euro ventilati da Giovanni Terzi, anche per iscritto con un sacco di altri errori e imprecisioni compresi nomi sbagliati dei figli di Vittorio, e non solo, mi limito a dire che veramente stiamo dando i numeri. 🔗 Leggi su Iltempo.it
