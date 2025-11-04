A Marina di Carrara è possibile gustare un buon piatto, accompagnato con un ottimo calice, cullati dalla brezza e dal rumore delle onde in sottofondo. Quel che è certo è che qualunque sia l’occasione, un pranzo, una cena o un aperitivo, il tutto parte da un delizioso sgabeo da sgranocchiare. Per i meno “sul pezzo”, si tratta di fragranti strisce di pasta fritta tipiche della Lunigiana, che dal 1985 sono il fiore all’occhiello di un locale nato sottoforma di chiosco e che oggi rappresenta una vera istituzione della zona. All’angolo tra Viale Colombo e Via Comano sorgeva allora sorge oggi l’accogliente Sgabeus Bistrot, “evoluzione” proprio di quel chiosco dove la gente del posto e i turisti in passato facevano la fila per assaporare un piatto semplice ma da leccarsi i baffi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sgabeus Bistrot, a Marina di Carrara si mangia e si beve cullati dal rumore delle onde