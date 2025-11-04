Sfreccia a tutta velocità non si ferma all' alt e ha armi in auto | denunciato

Lanazione.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perugia, 4 novembre 2025 -  Un'auto sfreccia  nella notte ad alta velocità nei pressi di via Soriano, zona industriale di Perugia. A notarla gli agenti di una volante impegnati in un servizio di pattugliamento in città. Inizia l'inseguimento, ma  nonostante l ’intimazione a fermarsi, il conducente, un uomo di 32 anni, ha accelerato lungo la strada e in prossimità di un esercizio di pubblico spettacolo, mettendo in pericolo l’incolumità dei cittadini presenti. Al termine del lungo inseguimento, nell’ambito del quale i poliziotti hanno anche provato a sbarrare la strada c on una volante in ausilio, rischiando di essere speronati, il conducente ha arrestato la sua corsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

sfreccia a tutta velocit224 non si ferma all alt e ha armi in auto denunciato

© Lanazione.it - Sfreccia a tutta velocità, non si ferma all'alt e ha armi in auto: denunciato

Argomenti simili trattati di recente

sfreccia tutta velocit224 fermaSfreccia a tutta velocità, non si ferma all'alt e ha armi in auto: denunciato - E' successo a Perugia in via Soriano: 32enne, visbilmente alterato, deferito dalla Polizia per resistenza a pubblico ufficiale ... Da lanazione.it

In Lamborghini ubriaco sfreccia a tutta velocità in paese e non si ferma all'alt: inseguimento mozzafiato dei Carabinieri - Una Lamborghini Huracan Evo che sfrecciava a velocità elevata per le strade del paese non si è fermata all'alt dei carabinieri e ha ... brescia.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sfreccia Tutta Velocit224 Ferma