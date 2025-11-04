Sfreccia a tutta velocità non si ferma all' alt e ha armi in auto | denunciato

Perugia, 4 novembre 2025 - Un'auto sfreccia nella notte ad alta velocità nei pressi di via Soriano, zona industriale di Perugia. A notarla gli agenti di una volante impegnati in un servizio di pattugliamento in città. Inizia l'inseguimento, ma nonostante l ’intimazione a fermarsi, il conducente, un uomo di 32 anni, ha accelerato lungo la strada e in prossimità di un esercizio di pubblico spettacolo, mettendo in pericolo l’incolumità dei cittadini presenti. Al termine del lungo inseguimento, nell’ambito del quale i poliziotti hanno anche provato a sbarrare la strada c on una volante in ausilio, rischiando di essere speronati, il conducente ha arrestato la sua corsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sfreccia a tutta velocità, non si ferma all'alt e ha armi in auto: denunciato

