Sfratti proposta di Fdi per dribblare i giudici

Il ddl depositato dal senatore Paolo Marcheschi mira a istituire una procedura amministrativa accelerata per cacciare gli affittuari morosi senza passare dalle toghe. Uno step oltre il decreto sicurezza, che riguarda le occupazioni di case dove il proprietario è domiciliato. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Sfratti, proposta di Fdi per dribblare i giudici

Altri contenuti sullo stesso argomento

Da Fratelli D'Italia la proposta di istituire l'Authority sugli sfratti. Ecco come funzionerebbe Di Ettore Bellavia #3novembre - X Vai su X

E’ irricevibile la proposta di Fratelli d’Italia sugli sfratti. L’idea di gestire la questione abitativa con il manganello è fuori dallo Stato di diritto. Ricordo che grandissima parte gli sfratti non sono motivati da necessità: nel 2024, fonte Ministero Interno, su oltre 40.00 - facebook.com Vai su Facebook

Sfratti più veloci in caso di morosità, ipotesi decreto: qual è la proposta di FdI e quali sono gli obiettivi (meno affitti brevi) - Pronti alle barricate rappresentanti degli inquilini e opposizione: «Proposta miope». msn.com scrive

Sfratti esecutivi in quattro mesi: è polemica sulla proposta di Fratelli d’Italia - Quasi 2,5 milioni di famiglie sono in condizione di "sforzo abitativo", dedicando il 40% o più del proprio reddito alla casa ... Come scrive ilsecoloxix.it

Blitz di FdI sugli sfratti, 'più rapidi e senza giudice' - Una proposta di legge per semplificare le procedure di sfratto di abitazioni, in affitto a inquilini che siano morosi da almeno due mesi consecutivi, affinché possano tornare libere. Scrive ansa.it