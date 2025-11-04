Sfratti lampo e sicurezza | il Governo prepara nuove norme per tutelare la casa e i cittadini
Igor Iezzi (Lega) annuncia un nuovo pacchetto di norme in continuità con il decreto sicurezza. Obiettivo: estendere gli sgomberi veloci e introdurre sfratti lampo nel Piano Casa per difendere la proprietà privata." L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
LA PRIMA PAGINA DE LA STAMPA Salvini e Nordio studiano il decreto: fuori di casa chi non paga l'affitto per due mesi Sì agli sfratti lampo il piano del #governo Ghiglia prova a fermare #ReportRai3. Ranucci: vogliono metterci il bavaglio ?[LEGGI: - X Vai su X
Angelo Greco. . Sta per arrivare una vera rivoluzione negli sfratti: con la proposta di legge presentata da Fratelli d’Italia, basteranno due mesi di morosità per perdere la casa senza più passare dal tribunale. La novità è l’istituzione dell’AES, l’Autorità per l’Esec - facebook.com Vai su Facebook
Sfratti ai morosi in 10 giorni e senza il “preavviso”, stretta anche sugli abusivi: ecco cosa cambia - E presto arriverà anche in Cdm, sotto forma di decreto legge o, più probabilmente, di ddl governativo. Da ilgazzettino.it
Sfratti, nuova stretta contro gli inquilini morosi: cosa cambia con le proposte di Fdi - Dopo il dl Sicurezza, ora allo studio due proposte di Fdi per snellire i procedimenti. Riporta repubblica.it
Sul decreto sfratti il governo frena: “Ma è un’emergenza” - Più probabile un disegno di legge ROMA – Il piano casa non c’è ancora, ma intanto sta prendendo forma il piano sfratti. Segnala repubblica.it