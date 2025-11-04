Sfratti Bologna aggredita presidente di Confedilizia

La Presidente di Confedilizia Bologna, Elisabetta Brunelli, è stata aggredita giovedì sera, dopo l'incontro con Ilaria Salis. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Sfratti Bologna, aggredita la presidente di Confedilizia: "Mi urlava: ritira tutto" - "Appena ho svoltato l'angolo, mi sono sentita dire ritira tutto e sono stata buttata a terra". Scrive msn.com

sfratti bologna aggredita presidenteCasa e sfratti, tensione a Bologna. Aggredita la leader dei proprietari - Brunelli (Confedilizia) aveva assistito all’incontro indetto dal collettivo Plat con l’eurodeputata Salis "Sono stata gettata a terra da un uomo che ha detto: devi ritirare tutto". Si legge su msn.com

sfratti bologna aggredita presidenteBrunelli aggredita dopo l’incontro con la Salis: “Quell’uomo mi ha detto ‘ritira tutto' e mi ha gettato a terra” - E’ successo ieri pomeriggio, il racconto della presidente di Confedilizia Bologna: “Mi sono allontanata dalla facoltà di Lettere poi in  via Avesella sono stata raggiunta alle spalle da uno sconosciut ... msn.com scrive

