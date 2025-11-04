Sfiduciata la sottosegretaria Picchi | la maggioranza lombarda si spacca sul caso no vax
Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la mozione di sfiducia nei confronti della sottosegretaria allo Sport e Giovani Federica Picchi, esponente di Fratelli d’Italia, accusata di aver diffuso sui social contenuti no vax. Il voto, segreto, ha registrato 44 favorevoli e 23 contrari, con un numero consistente di franchi tiratori nella stessa maggioranza di centrodestra. La mozione era stata presentata dal Partito Democratico, che ha contestato la compatibilità delle posizioni della sottosegretaria con le linee politiche e sanitarie della Regione. A nulla è servito il tentativo di mediazione di Arianna Meloni e Giovanni Donzelli, giunti ieri in Consiglio per compattare i gruppi di FdI. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
