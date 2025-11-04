Sex Toys | la rivoluzione del piacere consapevole
Il 4 novembre, il Sex Toy Day, celebriamo il piacere: è un’occasione perfetta per parlare di quegli oggetti che un tempo vivevano nascosti nei cassetti e oggi sono diventati simboli di libertà, self-care e conoscenza del proprio corpo. Per anni i sex toys sono stati considerati tabù, mentre oggi sono strumenti importanti per il piacere personale e in coppia, non come strumenti di trasgressione, ma come alleati fidati di molte donne (e uomini) nel mondo per il benessere sessuale e psicofisico. Sex toys: da tabù a simbolo di libertà sessuale e self-care. Fino a qualche decennio fa, parlare di sex toys era quasi impossibile: venivano spesso associati a vergogna e trasgressione, come se il piacere femminile non potesse essere contemplato al di fuori di una relazione sentimentale. 🔗 Leggi su Dilei.it
