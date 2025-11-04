Sex Toy Day | piacere benessere e libertà Cosa ci insegna la scienza del desiderio

I l 4 novembre si celebra il Sex Toy Day, la giornata internazionale dedicata agli oggetti del piacere. E se il primo pensiero va al tabù, al sorrisetto o all’imbarazzo, sembra sia il momento di cambiare prospettiva: i sex toy non sono solo accessori erotici, ma strumenti che possono migliorare il benessere sessuale e quindi anche la salute complessiva. Ginecologhe, ostetriche e fisioterapiste oggi suggeriscono alle proprie pazienti di utilizzare particolari sex toys per migliorare atrofia vulvo vaginale, perdite urinarie, ipertono del pavimento pelvico. Ma non solo. A ricordarlo è LELO, il marchio svedese che dal 2003 ha trasformato i massaggiatori personali in veri oggetti di design. 🔗 Leggi su Iodonna.it

