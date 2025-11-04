Seviziato per 16 ore la notte di Halloween gli amici organizzano una spedizione punitiva | 50 ragazzi tenuti a distanza

Un raid organizzato sui social per "punire" uno dei tre indagati per l'episodio di violenza avvenuto a Torino nella notte del 31 ottobre, quando tra adolescenti, tra cui una ragazza, avrebbero sequestrato e torturato per ore un 15enne con fragilità pisco-emotive.Gli amici del ragazzino - una.

