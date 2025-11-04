I biancorossi di Giorgi, dopo cinque risultati utili consecutivi, trovano la sconfitta in casa del Pescara: il match termina 3-0 per i biancazzurri che venivano, invece, da due sconfitte consecutive. Risultato un pò bugiardo per come si è espressa la Primavera del Grifo, soprattutto per la reazione dei biancorossi che soprattutto nella ripresa hanno creato varie occasioni. La partita si sblocca subito, al 12’, con Cristiano Di Zio che con un tiro dalla distanza colpisce il palo e sbatte sulla schiena di Vinti. Nella ripresa i biancorossi attaccano e sfiorano il gol in più di una circostanza. la partita resta in bilico a lungo e solo nel finale la formazione di casa raddoppia e cala il tris. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Settore giovanile. La Primavera inciampa. Il Pescara la sblocca subito