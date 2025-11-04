Settore Giovanile Juve Borasio e Elimoghale decisivi al Mondiale | gli azzurrini dell’Italia Under 17 battono i coetanei del Qatar al debutto nella competizione
di Fabio Zaccaria Settore Giovanile Juve, prestazione super per Borasio, Elimoghale può far meglio: i bianconeri della Juve Primavera incantano all’esordio nel Mondiale Under 17 contro i padroni di casa del Qatar. Il resoconto del match. E’ iniziata l’avventura dell’ Italia Under 17 al Mondiale in Qatar. La prima sfida degli Azzurrini della nazionale è arrivata proprio contro i padroni di casa, una vittoria di misura ha consentito alla squadra di Favo di conquistare i primi tre punti nel girone. Due ragazzi scelti nell’11 titolare provengono dalla Juve Primavera: Destiny Elimoghale (classe 2009) nel ruolo di attaccante e Benit Borasio (2008) difensore centrale e capitano dell’Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
