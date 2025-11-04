"Missione compiuta. Ci eravamo riproposti di fare 9 punti prima del nostro turno di riposo e ci siamo riusciti. Vittoria meritata anche contro la Pro Livorno Sorgenti, ma piano con i facili entusiasmi. Il campionato è ancora lungo e non abbiamo fatto niente". Cerca di mantenere il necessario sangue freddo Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dopo il successo per 1-0 di domenica scorsa. Una vittoria, la terza in una settimana, che mantiene gli amaranto solitari in testa con 22 punti, con il Viareggio a 3 lunghezze di distanza e la Lucchese a 17 punti così come lo Sporting Cecina e il Belvedere Calcio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Settesoldi tira il freno: "No ai facili entusiasmi"