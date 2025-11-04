Settecamini i lavori al centro anziani sono fermi | i nonni e le nonne del quartiere non hanno più una casa

I lavori, iniziati a giugno 2024, dovevano durare un anno. Poi, a novembre 2024 lo stop ai cantieri che ancora non sono ripartiti. Parliamo del centro anziani di Settecamini di via Canterano, interessato da un intervento di restyling da 600 mila euro. E mentre i nonni e le nonne del quartiere. 🔗 Leggi su Romatoday.it

