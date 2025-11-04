Settecamini i lavori al centro anziani sono fermi | i nonni e le nonne del quartiere non hanno più una casa
I lavori, iniziati a giugno 2024, dovevano durare un anno. Poi, a novembre 2024 lo stop ai cantieri che ancora non sono ripartiti. Parliamo del centro anziani di Settecamini di via Canterano, interessato da un intervento di restyling da 600 mila euro. E mentre i nonni e le nonne del quartiere. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
PONTE DI NONA - TROVATO IN POSSESSO DI 208 G DI HASHISH SUDDIVISA IN 92 DOSI: ARRESTATO UN 32ENNE Sabato scorso, 18 ottobre, i Carabinieri della Stazione Roma Settecamini hanno arrestato, in flagranza, un 32enne italiano, disoccupato, - facebook.com Vai su Facebook
Centro sociale per anziani, lavori al fotofinish. Dopo il pavimento, tocca all’impianto elettrico - Saranno completati nei prossimi giorni i lavori di rifacimento all’esterno del Centro sociale residenziale per anziani di via Togliatti, a Lastra a Signa. Scrive lanazione.it
Lavori al Centro sociale residenziale. Interventi ’su misura’ per anziani - Vanno avanti, a Lastra a Signa, i lavori di rifacimento dell’impianto elettrico al Centro sociale residenziale, che ospita numerosi ... Riporta msn.com
Ex centro sociale per anziani in via Santa Maria Al via i lavori per la messa in sicurezza dello stabile - Ex centro sociale per anziani, arriva il progetto per la messa in sicurezza della struttura di via Santa Maria. Scrive ilrestodelcarlino.it