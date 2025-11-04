sestola al via i corsi di nuoto nella piscina coperta

La piscina comunale di Sestola ha riaperto nei giorni scorsi nella sua variante al coperto per la stagione autunno-inverno. L’impianto offre una vasca di 25 metri riscaldata e una vasca esterna (aperta solo in estate). All’interno della struttura bagno turco, idromassaggio e sauna. Vi vengono effettuati corsi di nuoto collettivi ed individuali per bambini e adulti, corsi di acquagym, corsi di idrobike, palestra, area benessere con sauna, idromassaggio e bagno turco. La piscina si trova a Sestola in via Palazzuola 8 e dal 1° novembre 2025 al 30 maggio 2026 è aperta dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 20; giorno di chiusura mercoledì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

