Sesso in chiesa a Salsasio di Carmagnola due stranieri sorpresi dal parroco
La coppia di origine straniera, dopo alcune effusioni sul sagrato, ha pensato di appartarsi nel locale vicino alla statua della Madonna. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
