Servizi in Cloud 900mila euro dal Pnrr alla Provincia

La Provincia di Piacenza è una delle prime Province italiane ad aver portato a termine la migrazione dei servizi in Cloud: sarà premiata con oltre 900 mila euro di fondi Pnrr da reinvestire nel consolidamento e nello sviluppo dei processi di digitalizzazione dei servizi interni ed esterni. Il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

