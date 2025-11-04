Servizi in Cloud 900mila euro dal Pnrr alla Provincia

4 nov 2025

La Provincia di Piacenza è una delle prime Province italiane ad aver portato a termine la migrazione dei servizi in Cloud: sarà premiata con oltre 900 mila euro di fondi Pnrr da reinvestire nel consolidamento e nello sviluppo dei processi di digitalizzazione dei servizi interni ed esterni. Il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

