Serve spazio nella nuvola OpenAI e Aws siglano un accordo da 38 miliardi

“Sviluppare l’intelligenza artificiale più avanzata richiede una potenza di calcolo enorme e affidabile”, ribadisce Sam Altman annunciando una nuova partnership che “rafforza l’ecosistema che supporterà questa nuova fase e renderà l’intelligenza artificiale avanzata accessibile a tutti”. OpenAI ha infatti chiuso un mega accordo con Amazon Web Services (Aws), la sussidiaria di Amazon da cui acquisterà capacità di calcolo cloud. Costo: 38 miliardi di dollari, da versare nei prossimi sette anni durante cui la startup potrà sfruttare anche centinaia di migliaia di chip Nvidia. Un altro investimento che va a ingolfare il numero di quelli per l’IA, che si sono moltiplicati negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Serve spazio nella nuvola. OpenAI e Aws siglano un accordo da 38 miliardi

