SerieB rinvio Juve Stabia-Bari | ecco la data del recupero

Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà recuperato giovedì 4 dicembre alle 19.30 Juve Stabia-Bari, match della 10a giornata del campionato di serie B: lo ha deciso la Lega Serie B. Inizialmente fissato per il 29 ottobre scorso, l’incontro era stato rinviato, su richiesta del Viminale “a seguito della segnalazione della Prefettura di Napoli, sulla scorta delle esigenze rappresentate dagli amministratori giudiziari della società Juve Stabia” L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

