TERRANUOVA Due vittorie, una sconfitta e un pareggio, per un totale di 7 punti in quattro gare. È questo il tesoretto che Gianpaolo Giugni lascia in dote a Marco Becattini dopo averlo sostituito per quattro giornate sulla panchina del Terranuova. L’ultimo successo è arrivato domenica, con la vittoria di misura al Matteini contro il San Donato Tavarnelle coi biancorossi direttamente a metà classifica con 14 punti. "È stata una partita spigolosa – ha commentato Giugni – e la squadra che avevamo davanti è forte in tutti i reparti. Veniva da alcune ottime prestazioni e sapevamo di trovare una compagine in salute. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D: l’allenatore in seconda ha sostituito per quattro gare Becattini squalificato. E nel mirino c’è il Grosseto. Giugni: "Il Terranuova è sulla strada giusta»