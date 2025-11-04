La dodicesima giornata del Girone A si chiude con tre posticipi che non deludono le attese. Al Breda l’ Alcione torna a sorridere battendo la Pro Patria per 2-0, grazie a una prestazione di maturità e solidità. Gli uomini di Cusatis partono forte e sbloccano la gara al 25’: punizione perfetta di Morselli e colpo di testa vincente di Michele Marconi, al terzo gol consecutivo in campionato. La reazione dei bustocchi è immediata e veemente: al 32’ Reggiori colpisce un palo di testa e poco dopo Mastroianni non riesce a trovare la porta da pochi passi, complice un’uscita incerta di Agazzi. Nel secondo tempo l’Alcione soffre ma resta compatto e, dopo una grande occasione ancora per Morselli, trova il raddoppio al 69’: angolo guadagnato da Bright e finalizzato dallo stesso centrocampista, che di testa chiude la partita e regala i tre punti agli orange dopo un pari e un ko. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Serie C. Tris Inter U23, ora è crisi AlbinoLeffe. Rilancio Alcione: stesa la Pro Patria