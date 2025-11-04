Serie C Tris Inter U23 ora è crisi AlbinoLeffe Rilancio Alcione | stesa la Pro Patria
La dodicesima giornata del Girone A si chiude con tre posticipi che non deludono le attese. Al Breda l’ Alcione torna a sorridere battendo la Pro Patria per 2-0, grazie a una prestazione di maturità e solidità. Gli uomini di Cusatis partono forte e sbloccano la gara al 25’: punizione perfetta di Morselli e colpo di testa vincente di Michele Marconi, al terzo gol consecutivo in campionato. La reazione dei bustocchi è immediata e veemente: al 32’ Reggiori colpisce un palo di testa e poco dopo Mastroianni non riesce a trovare la porta da pochi passi, complice un’uscita incerta di Agazzi. Nel secondo tempo l’Alcione soffre ma resta compatto e, dopo una grande occasione ancora per Morselli, trova il raddoppio al 69’: angolo guadagnato da Bright e finalizzato dallo stesso centrocampista, che di testa chiude la partita e regala i tre punti agli orange dopo un pari e un ko. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Serie A, il Napoli vince grazie a rigori parati e fortuna. Milan batte Roma sprecona. Juve ritrova la corsa. Tris di inseguitori. - facebook.com Vai su Facebook
#SerieB, tris Venezia al Sudtirol, crolla il Mantova con il Catanzaro. Pari tra Spezia e Padova - X Vai su X
L'Inter U23 torna a vincere. Juve Next Gen ancora ko contro la Vis Pesaro - Arriva invece il sesto ko in sette partite per i bianconeri ... Secondo msn.com
Serie C girone A, risultati e classifica 10ª giornata 2025/26: tris e fuga Vicenza, l’Inter U23 vede il podio - Ieri si è concluso il decimo turno del campionato di Serie C girone A 2025/26, 19 gol realizzati nei dieci incontri disputati che delineano la classifica che di seguito vi riportiamo assieme ... Come scrive restodelcalcio.com
Serie C, l'Inter U23 imita la prima squadra: ko col Cittadella dopo sette risultati utili consecutivi - L'Inter Under 23 come la prima squadra: ko in campionato, il Cittadella interrompe la serie di risultati utili. Scrive sport.virgilio.it