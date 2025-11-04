Serie C date e orari del Benevento fino alla 20esima giornata | una gara in chiaro su Rai Sport

Tempo di lettura: < 1 minuto La Lega Pro ha ufficializzato le date e gli orari delle gare relative alle ultime tre giornate del girone di andata e alla prima dopo il giro di boa. Il Benevento chiuderà il suo cammino nel 2025 andando a fare visita all’ Audace Cerignola. Primo impegno del 2026 in casa contro il Crotone davanti le telecamere di Rai Sport. 17a) Cavese-Benevento, domenica 7 dicembre ore 17:30 18a) Benevento-Giugliano, domenica 14 dicembre alle 17.30 19a) Audace Cerignola-Benevento, venerdì 19 dicembre alle 20.30 20a) Benevento-Crotone ( diretta Rai Sport ), lunedì 5 gennaio 2026 alle 20. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Dove giocano i Lupi questo weekend? Ecco date e orari: tantissime formazioni in campo tra sabato e domenica, dagli under 6 alla Serie C, fino alla Serie A1 femminile impegnata a Volvera. #rugbyriviera#rugbyrivierafemminile#rugbyriviera1975#rr1975 - facebook.com Vai su Facebook

Serie C Girone B, le date e gli orari delle ultime tre giornate di andata e della prima di ritorno: Ravenna-Rimini domenica 21 dicembre alle 14.30 - La Lega Pro ha ufficializzato giorni e orari delle partite di dicembre (ultime tre giornate di andata) e della prima giornata di ritorno che si ... Da corriereromagna.it

Serie C, il calendario della 12^ giornata su Sky: le partite e gli orari - Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 12^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1. Si legge su sport.sky.it

Juventus Next Gen-Pontedera: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C - La sfida tra Juventus Next Gen e Pontedera, valida per l'11ª giornata del Girone B di Serie C, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go. Da tuttosport.com