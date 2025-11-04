Serie A3 Domotek Volley e Trans Fast Money insieme | partnership che unisce valori territorio e sport

Reggiotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Domotek Volley Reggio Calabria è orgogliosa di annunciare una prestigiosa partnership con Trans Fast Money, società internazionale leader nel settore dei pagamenti e dei trasferimenti di denaro, che diventa sponsor della società per la stagione sportiva 20252026, dove, gli amaranto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

