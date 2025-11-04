Vincere aiuta a vincere. Un detto vecchio come il mondo, forse un po’ banale, ma sempre vero. La terza vittoria consecutiva, questa volta lontano dal fortino del PalaDozza, viene vista e vissuta in casa Fortitudo come un ulteriore passo avanti nel processo di crescita. Al netto di tutti i problemi fisici accusati, la Effe ha un record di 6 vittorie e 3 sconfitte che la proietta nel gruppo delle seconde con Livorno, Verona, Rieti e Brindisi che sarà il prossimo avversario della Effe sabato al PalaDozza. Il bello è che la vetta è lì a due punti e che la Effe, ma anche Brindisi, potrebbero raggiungere almeno per una notte Pesaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie A2: il silenzioso statunitense si sta prendendo la scena. Il veneziano è un fedelissimo nel tiro da tre. Moore e Sarto, le certezze della Fortitudo