Serie A e polemiche Conte punge | Napoli primo dà fastidio

Seriea24.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – “Il Napoli lì davanti dà fastidio”. Firmato, Antonio Conte. L’allenatore dei campioni d’Italia punge dopo l’ennesimo weekend di Serie A caratterizzato da episodi contestati e polemiche. “L’ambiente deve starci vicino, non andate dietro a chi crea problematiche, in eccesso o in difetto. Il Napoli lì davanti dà fastidio, il Napoli che lotta per le prime posizioni dà fastidio, io lo capisco, gli altri devono entrare in quest’ottica. Nonostante le difficoltà siamo lì e questo fa paura”, dice Conte, in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. 🔗 Leggi su Seriea24.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

serie polemiche conte pungeSerie A e polemiche, Conte punge: "Napoli primo dà fastidio" - L'allenatore dei campioni d'Italia punge dopo l'ennesimo weekend di Serie A caratterizzato da episodi contestati e polemiche. Segnala msn.com

serie polemiche conte pungeAntonio Conte infiamma gli animi: lo “scontro” con Marotta - Le polemiche di Antonio Conte a tema Napoli e Inter hanno infiammato gli animi di una Serie A piuttosto accesa. newsmondo.it scrive

Conte punge: 'Il Napoli in testa dà fastidio e fa paura' - "Napoli che lotta nelle prime posizioni dà fastidio e io lo capisco. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Serie Polemiche Conte Punge