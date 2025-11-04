Serie A e polemiche Conte punge | Napoli primo dà fastidio

(Adnkronos) – “Il Napoli lì davanti dà fastidio”. Firmato, Antonio Conte. L’allenatore dei campioni d’Italia punge dopo l’ennesimo weekend di Serie A caratterizzato da episodi contestati e polemiche. “L’ambiente deve starci vicino, non andate dietro a chi crea problematiche, in eccesso o in difetto. Il Napoli lì davanti dà fastidio, il Napoli che lotta per le prime posizioni dà fastidio, io lo capisco, gli altri devono entrare in quest’ottica. Nonostante le difficoltà siamo lì e questo fa paura”, dice Conte, in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. 🔗 Leggi su Seriea24.it