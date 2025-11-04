Serhii Kuznietsov in sciopero della fame l’ucraino arrestato per il sabotaggio del Nord Stream Violati i suoi diritti

È in sciopero della fame Serhii Kuznietsov, il 49enne ex militare ucraino arrestato il 21 agosto nel Riminese – in esecuzione di un mandato europeo – perché ritenuto tra i sabotatori del gasdotto Nord Stream nell’ottobre del 2022, e da allora detenuto in custodia cautelare nel carcere bolognese della Dozza. Il suo avvocato, Nicola Canestrini, fa sapere che Kuznietsov rifiuta il cibo dal 31 ottobre per “chiedere il rispetto dei propri diritti fondamentali, tra cui il quello a un’alimentazione adeguata, a un ambiente salubre, a condizioni di detenzione dignitose e a pari trattamento con gli altri detenuti in materia di visite familiari e accesso alle informazioni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

