Sergio Giordani ricorda Valerio Daprà Davide Bernardello e Marco Piffari

Padovaoggi.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi 4 novembre a villa Giusti a Padova è stato celebrato il giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. La cerimonia si è svolta nel luogo in cui si firmò l'Armistizio che pose fine alla Prima Guerra Mondiale. Presenti autorità civili e militari per non dimenticare il sacrificio di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

