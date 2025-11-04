Sergio Giordani ricorda Valerio Daprà Davide Bernardello e Marco Piffari

Oggi 4 novembre a villa Giusti a Padova è stato celebrato il giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. La cerimonia si è svolta nel luogo in cui si firmò l'Armistizio che pose fine alla Prima Guerra Mondiale. Presenti autorità civili e militari per non dimenticare il sacrificio di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

