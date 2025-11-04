Serbia il 44enne tecnico del Radnicki muore di infarto durante la partita

Zizovic, ex nazionale bosniaco, si è sentito male a metà del primo tempo del match contro il Mladost Lucani, poi sospeso all'annuncio del decesso. La disperazione di giocatori e staff. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Serbia, il 44enne tecnico del Radnicki muore di infarto durante la partita - Il tecnico del Radnicki, Mladen Zizovic, ha perso la vita per un infarto che lo ha colpito durante il match contro il Mladost Lucani. Da msn.com

serbia 44enne tecnico radnickiSerbia sotto shock: la Federcalcio piange Mladen Zizovic, tecnico del Radnicki - Il mondo del calcio è in lutto per la tragica scomparsa di Mladen Zizovic, allenatore bosniaco del Radnicki 1923, morto a 44 anni durante la partita. Scrive tuttomercatoweb.com

serbia 44enne tecnico radnickiMladen Zizovic muore in panchina: l'allenatore del Radnicki 1923 aveva solo 44 anni - Mladen Zizovic, 44 anni, allenatore del Radnicki 1923, è morto dopo un malore in panchina durante la partita di Super Liga serba. Secondo corriere.it

