Serbia il 44enne tecnico del Radnicki muore di infarto durante la partita
Zizovic, ex nazionale bosniaco, si è sentito male a metà del primo tempo del match contro il Mladost Lucani, poi sospeso all'annuncio del decesso. La disperazione di giocatori e staff. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Serbia, il 44enne tecnico del Radnicki muore di infarto durante la partita - Il tecnico del Radnicki, Mladen Zizovic, ha perso la vita per un infarto che lo ha colpito durante il match contro il Mladost Lucani. Da msn.com
Serbia sotto shock: la Federcalcio piange Mladen Zizovic, tecnico del Radnicki - Il mondo del calcio è in lutto per la tragica scomparsa di Mladen Zizovic, allenatore bosniaco del Radnicki 1923, morto a 44 anni durante la partita. Scrive tuttomercatoweb.com
Mladen Zizovic muore in panchina: l'allenatore del Radnicki 1923 aveva solo 44 anni - Mladen Zizovic, 44 anni, allenatore del Radnicki 1923, è morto dopo un malore in panchina durante la partita di Super Liga serba. Secondo corriere.it