Serbia allenatore del Radnicki muore di infarto in campo | immagini forti

Il calcio serbo è a lutto per la tragica morte di Mladen Zizovic, allenatore del Radni?ki 1923, deceduto a soli 44 anni dopo un malore improvviso durante la sfida di campionato contro il Mladost Lucani. Il tecnico bosniaco è stato colpito da un arresto cardiaco nel corso del primo tempo: nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. Tragedia in diretta: inutili i soccorsi, partita sospesa. Il dramma si è consumato a metà del primo tempo, sotto gli occhi attoniti di giocatori, staff e tifosi. Zizovic, che si trovava a bordo campo, si è accasciato improvvisamente. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

