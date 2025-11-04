Serata di grande musica con l' omaggio al repertorio di Mina

Domenica 9 novembre ore 21 al teatro Diego Fabbri spazio alla musica con una serata dedicata alla grande Mina, dove sarà possibile ascoltare una selezione di brani che ripercorreranno l'intera carriera della voce italiana più famosa al mondo con lo spettacolo “Brava! Omaggio a Mina”.Il progetto è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Stiamo vivendo una grande serata di festa in via degli Abeti 130. Da domani mattina la palestra sarà operativa e aperta per tutti @fitactive.pesaro - facebook.com Vai su Facebook

Serata di grande musica con l'omaggio al repertorio di Mina - Domenica 9 novembre ore 21 al teatro Diego Fabbri spazio alla musica con una serata dedicata alla grande Mina, dove sarà possibile ascoltare una selezione di brani che ripercorreranno l'intera ... Da forlitoday.it

Due serate di musica e grande partecipazione alla Chiesa Collegiata di Sondrio - Il 24 e 25 ottobre 2025 l’edificio storico ha ospitato due appuntamenti di grande richiamo culturale: il concerto di inaugurazione del restauro dell’organo, ... Si legge su radiotsn.tv

’Incroci’ con la grande musica di Battiato - Con una serata dedicata a Franco Battiato, prosegue la rassegna ‘Incroci’ a Monteriggioni. Si legge su msn.com