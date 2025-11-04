Sequestro da 2,5 milioni di euro a un imprenditore nel salernitano | sospetti legami con il clan

Tempo di lettura: 2 minuti La Direzione Investigativa Antimafia di Salerno ha eseguito un decreto di sequestro emesso dalla Sezione Riesame e Misure di Prevenzione del Tribunale di Salerno, su proposta congiunta della Procura della Repubblica e del Direttore della DIA. Il provvedimento riguarda società, beni immobili e disponibilità finanziarie riconducibili a un imprenditore di Mercato San Severino. Il decreto arriva al termine di una complessa attività d’indagine condotta dalla Sezione DIA di Salerno, finalizzata alla ricostruzione del profilo di pericolosità sociale del soggetto, ritenuto elevato e continuativo nel tempo (dal 2009 al 2021). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

