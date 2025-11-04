Sequestro da 2,5 milioni di euro a un imprenditore nel salernitano | sospetti legami con il clan
Tempo di lettura: 2 minuti La Direzione Investigativa Antimafia di Salerno ha eseguito un decreto di sequestro emesso dalla Sezione Riesame e Misure di Prevenzione del Tribunale di Salerno, su proposta congiunta della Procura della Repubblica e del Direttore della DIA. Il provvedimento riguarda società, beni immobili e disponibilità finanziarie riconducibili a un imprenditore di Mercato San Severino. Il decreto arriva al termine di una complessa attività d’indagine condotta dalla Sezione DIA di Salerno, finalizzata alla ricostruzione del profilo di pericolosità sociale del soggetto, ritenuto elevato e continuativo nel tempo (dal 2009 al 2021). 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Condannata in via definitiva a oltre dieci anni, oggi subisce un maxi sequestro da 106 milioni di euro tra ville, auto e opere d’arte - facebook.com Vai su Facebook
Roma, camorra e petroli: maxi sequestro da 106 milioni di euro ad Anna Bettozzi. C'è anche una villa a Porto Rotondo - Operazione della Guardia di Finanza nell'ambito dell'indagine che risale al 2021 sulla Max Petroli Italia. Come scrive msn.com
Milano, maxi sequestro da tre milioni di euro: colpito il cuore della ‘ndrangheta nel Nord Italia - Un colpo pesante per la cosca, che vede così intaccata la propria ricchezza illecita e la capacità di infiltrarsi nell’economia legale del Nord Italia (foto d'archivio) ... Scrive laprovinciadivarese.it
Sequestro da 3 milioni di euro. Dall’autolavaggio ai Rolex. Via i beni al “broker“ di droga - di Marianna VazzanaMILANOMaxi sequestro di beni dal valore complessivo di 3 milioni di euro per Francesco Orazio Desiderato, ribattezzato sulle pagine di cronaca "il broker della droga", nipote del bo ... Segnala msn.com