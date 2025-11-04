Sequestrata autorimessa | all' interno erano parcheggiate troppe auto

Durante i controlli dei carabinieri a PosillipoChiaia è stato denunciato un 18enne. Il ragazzo è stato fermato a via Caracciolo all’altezza di un noto chalet ed è stato perquisito. Nelle tasche del giovane un coltello a scatto e un punteruolo fatto in casa. Sono tre i parcheggiatori abusivi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Maxi operazione in zona stadio: sequestrata un'autorimessa abusiva, rimossi numerosi veicoli - X Vai su X

Blitz della Polizia Locale allo Stadio Maradona per la partita Napoli-Inter. Sequestrata una autorimessa abusiva. Auto in sosta selvaggia rimosse dai carro attrezzi. Controlli sui food truck dei panini - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, sequestrata un’autorimessa in via Villa Santa Maria e oltre mille giocattoli in via Brin - Gli agenti dell’unità operativa investigativa, ambientale ed emergenze sociali ha sequestrato oltre mille giocattoli privi delle necessarie etichette di tracciabilità, esposti in vendita all’interno ... Segnala ilmattino.it

Maxi operazione in zona stadio: sequestrata un'autorimessa abusiva, rimossi numerosi veicoli - In occasione dell’atteso incontro di calcio tra Napoli e Inter, la Polizia Locale di Napoli ha condotto un’ampia operazione di contrasto all’abusivismo commerciale e alla sosta irregolare nelle aree ... Scrive napolitoday.it