Separazione carriere Mantovano | se vince sì trattiamo su attuazione

Roma, 4 nov. (askanews) – Sulla giustizia “deponiamo le armi”: se al referendum dovessero vincere i sì può essere “trattabile” la legge attuativa. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, ospite della trasmissione “10 Minuti” su Rete 4. “Abbiamo fatto – ha spiegato – un gesto politicamente significativo in primavera ricevendo con la presidente del Consiglio l’Anm a Palazzo Chigi. Ci è stato detto che la riforma è inemendabile, ma io non ho mai sentito la Cgil dire o così o me ne vado: fa la sua critica anche aspra ma si attende la trattativa. Invece la trattativa non c’è stata, perché se la prospettiva è che arrivano i quattro angeli dell’apocalisse, dopo l’apocalisse non c’è nulla. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

