Separazione carriere Fini voterà sì alla riforma | I pieni poteri? L’opposizione non ha capito nulla

Non vuole dire esplicitamente come voterà ma lo fa capire, Gianfranco Fini, padre nobile della destra e pure un po’ della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che volle alla vicepresidenza della Camera a soli 29 anni. L’ex leader di Alleanza Nazionale dirà “sì” al referendum sulla separazione delle carriere che si terrà a marzo. Parlando col Fatto, Fini conferma la sua intenzione e risponde così a chi gli fa notare che per molti anni il suo partito, cioè Alleanza Nazionale, ha bloccato la riforma sulla separazione delle carriere proposta da Silvio Berlusconi: “C’era molto dibattito, sì – spiega Fini – Ma noi dicevamo una cosa precisa: che la separazione delle carriere sarebbe stato il passo successivo alla separazione delle funzioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Separazione carriere, Fini voterà sì alla riforma: “I pieni poteri? L’opposizione non ha capito nulla”

