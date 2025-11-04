Senzatetto aggrediti in un giardino pubblico di Firenze Calci e pugni mentre stavano dormendo

Firenze, 4 novembre 2025 – Due senzatetto sono stati aggrediti a calci e pugni in un giardino pubblico di Firenze. E’ successo la notte scorsa, 3 novembre, nella zona di Campo di Marte, in viale Malta. Vittime dell’aggressione un italiano di 59 anni e un ucraino di 33. I due, in base a quanto appreso, si erano appisolati all’interno di uno scivolo pubblico, quando sono stati minacciati e poi presi a calci e pugni da un gruppetto di sconosciuti, quanto pare di nazionalità italiana. Il branco si è poi allontanato, facendo perdere le sue tracce. Sulla vicenda indagano i carabinieri. "Ferma e totale condanna per la vile aggressione avvenuta in viale Malta, un episodio preoccupante sul quale auspichiamo venga fatta piena luce. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Senzatetto aggrediti in un giardino pubblico di Firenze. Calci e pugni mentre stavano dormendo

