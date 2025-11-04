Sentinella davanti a un garage insospettiscono i carabinieri c' è la consegna di 2 kg di cocaina | 3 arresti
‘Sentinelle’ davanti al garage insospettiscono i carabinieri, che assistono alla consegna di 2 kg di cocaina e arrestano tre uomini, di età compresa tra i 40 e i 47 anni, poiché ritenuti responsabili del reato di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti in concorso. L'attività. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Altre letture consigliate
L’8 e 9 novembre conquistiamo Spazi di Pace. Ci troveremo davanti a luoghi di guerra– monumenti, caserme, strade o piazze intitolate a battaglie – e li trasformeremo insieme. Apriremo con la lettura dell’Articolo 11. Poi, cinque minuti di rumore collettivo: fisch - facebook.com Vai su Facebook