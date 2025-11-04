Sentinella davanti a un garage insospettiscono i carabinieri c' è la consegna di 2 kg di cocaina | 3 arresti

‘Sentinelle’ davanti al garage insospettiscono i carabinieri, che assistono alla consegna di 2 kg di cocaina e arrestano tre uomini, di età compresa tra i 40 e i 47 anni, poiché ritenuti responsabili del reato di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti in concorso. L'attività. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it