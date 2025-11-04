Sensori e gemelli digitali così le tecnologie all’avanguardia monitorano le grandi opere

Nel contesto attuale del monitoraggio delle infrastrutture critiche per lo sviluppo e l’economia una nuova frontiera è rappresentata dall’uso della sensoristica avanzata per “mappare” le grandi opere e poter abbattere i costi della sorveglianza infrastrutturale e ottimizzare i costi d’intervento. Un ponte, una diga o una centrale energetica può essere oggi “ascoltata” tramite la sensoristica avanzata che genera dei veri e propri gemelli digitali (digital twin) delle infrastrutture in grando di consentire un operato da remoto su guasti o necessità di lavori di rafforzamento delle opere stesse. In un mondo che vede, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, una fioritura dei grandi lavori infrastrutturali e della necessità di governare la loro crescita e gli investimenti, ottimizzando le risorse a disposizione di aziende e governi, è anche un mondo in cui cresce la necessità di “ ascoltare” le opere in questione – raccogliendo dati in tempo reale, interpretarli e anticipare fenomeni di degrado o criticità. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Sensori e gemelli digitali, così le tecnologie all’avanguardia monitorano le grandi opere

