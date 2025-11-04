Senso unico in via Maddalena a Vasto | la decisione del sindaco
A Vasto sarà istituito un senso unico su un tratto di strada di via Maddalena. Lo rende noto il Comune.Il percorso interessato è quello che da via Maddalena congiunge via Conti Ricci e via Circonvallazione Istoniense. “La via nel corso degli anni è diventata una importante strada strategica anche. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
