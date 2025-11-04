Senso unico in via Maddalena a Vasto | la decisione del sindaco

Chietitoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Vasto sarà istituito un senso unico su un tratto di strada di via Maddalena. Lo rende noto il Comune.Il percorso interessato è quello che da via Maddalena congiunge via Conti Ricci e via Circonvallazione Istoniense. “La via nel corso degli anni è diventata una importante strada strategica anche. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

"Via degli Alpini sarà a senso unico?" - Ci sarà o no il senso unico in via degli Alpini, nel quartiere Mercato a Recanati, come chiesto nella primavera di un anno fa dai residenti? Lo riporta ilrestodelcarlino.it

"Via Ribocco a senso unico?. È una soluzione possibile" - "Disponibile a pensare di fare il senso unico, ma solo se gli abitanti della strada sono d’accordo, non solo quelli che abitano nella strettoia". Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Senso Unico Via Maddalena