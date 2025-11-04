Sempre più errori dal dischetto | Maignan e Milinkovic super ma mancano i tiratori

4 nov 2025

Gli errori dal dischetto in Serie A sono in crescita. Il portiere del Napoli l’unico ad aver parato 2 penalty. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sempre più errori dal dischetto: Maignan e Milinkovic super, ma mancano i tiratori

pi249 errori dischetto maignanSempre più errori dal dischetto: Maignan e Milinkovic super, ma mancano i tiratori - Il Napoli capolista e il Milan che insegue sono lassù anche grazie ai rigori: facile pensare a quelli segnati, la realtà esalta i portieri e le loro parate. Come scrive msn.com

Maignan neutralizza Dybala su rigore: è il 1° errore con la maglia della Roma - L'attaccante giallorosso fallisce il tiro dal dischetto del potenziale pareggio contro il Milan. Segnala ilromanista.eu

Gasperini e i tre errori dal dischetto: “Non mi è mai capitato. Credo sia un evento quasi unico" - È successo e ha compromesso il risultato, perché nel secondo tempo abbiamo spinto ... Scrive tuttosport.com

