Sembrava sbranato da una tigre c’erano pezzi ovunque Non credevo ai miei occhi | la rabbia del passeggero Ryanair che ha trovato il suo bagaglio distrutto

Per chi viaggia spesso in aereo, la questione bagagli è sempre molto delicata. Il momento del recupero bagagli messi in stiva spesso è al cardiopalma. L'ultima vittima del serpentone più temuto dell'aeroporto è un passeggero di Ryanair che ha denunciato pubblicamente la compagnia aerea low cost dopo aver trovato il proprio bagaglio completamente distrutto al termine di un volo da Nizza a Londra. Il viaggiatore, che ha raccontato l'accaduto su Reddit, ha stimato in circa 1.500 sterline, equivalenti a quasi 2.000 dollari, il valore degli oggetti danneggiati. Secondo quanto riferito, Ryanair non avrebbe finora risposto al reclamo inviato entro i tempi previst i.

