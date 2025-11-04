Semafori per smombie la nuova frontiera della sicurezza urbana

Camminare con lo sguardo fisso sullo schermo dello smartphone è diventato un gesto automatico, tanto diffuso quanto pericoloso. Per queste ragioni in diverse città del mondo si parla ormai di “smombie”, crasi di smartphone e zombie, un termine nato in Germania nel 2015 e poi entrato persino nel. 🔗 Leggi su Today.it

Scopri altri approfondimenti

Semafori a tutti i sottopassi. Nuova rete anti-inondazioni. Pionta, il parco si trasforma - Dopo anni di attesa e dibattiti, il Consiglio comunale ieri ha esaminato le osservazioni e le controdeduzioni sul piano di recupero d’iniziativa ... Riporta lanazione.it

L'Intelligenza artificiale nuova frontiera degli esorcisti - La relazione di chiusura del Convegno internazionale dell'Aie, l'associazione internazionale degli esorcisti riconosciuta dal Vaticano, ha indicato nell'Intelligenza artificiale la nuova frontiera per ... Secondo ansa.it