Sei una gran put***a la sindaca Salis denuncia gli insulti sessisti che riceve sui social | Per questo è urgente l’educazione sessuo-affettiva – Il video
La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha denunciato in consiglio comunale gli insulti sessisti che riceve quotidianamente sui social e ha ribadito la necessità di introdurre l’ educazione sessuo-affettiva nelle scuole. L’intervento è arrivato durante la discussione sull’urgenza di promuovere iniziative comunali dedicate al tema, diventato negli ultimi mesi uno dei nodi centrali del dibattito politico dopo l’emendamento della Lega al ddl Valditara sul consenso informato, che vieta l’insegnamento e ogni attività legata alla sessualità anche nelle scuole medie. Lo stesso disegno di legge prevedeva già nel suo testo originale il divieto per la scuola dell’infanzia e per la primaria. 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
Oggi la sindaca di Genova Silvia Salis si è alzata in piedi in Consiglio comunale e ha tenuto un discorso memorabile in difesa dell’educazione sessuo-affettiva. Un atto di accusa politico fortissimo alla destra che l’ha bandita dalle scuole e, insieme, una testim - facebook.com Vai su Facebook