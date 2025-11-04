Sei sapiosessuale anche tu? | la confessione di Cinzia Tani in diretta poi l’abbraccio con Pino Strabioli

Ilfattoquotidiano.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un dibattito sul sesso, consigli letterari che spaziano da Casanova a Lady Chatterley, e poi, all’improvviso, una confessione intima che trova un’eco inaspettata nel conduttore. È accaduto nella prima puntata di “ Caffè Italia “, il nuovo programma pomeridiano di Rai 3, dove un dialogo tra Cinzia Tani e Pino Strabioli ha catalizzato l’attenzione, trasformando una discussione culturale in un momento di autentico riconoscimento reciproco. Il programma, condotto da Strabioli e Greta Mauro, aveva scelto come tema d’esordio “il sesso”. Durante lo scambio di consigli letterari, la scrittrice Cinzia Tani, dopo aver proposto L’amante di Lady Chatterley, ha deciso di aprirsi su un aspetto della sua sfera più intima, introducendo un termine ormai centrale nel dibattito sulla sessualità contemporanea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

