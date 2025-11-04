Segreti di famiglia 2 replica puntata 4 novembre in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – martedì 4 novembre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ).  Nella puntata odierna Yekta e Ceylin, dopo aver scoperto che Omer si è sostituito al fratello per spacciarsi come figlio di Yekta Tilmen, continuano a indagare insieme, mentre Ilgaz è in carcere. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 85 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

