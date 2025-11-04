Seconda Categoria Frena il Mezzano con il San Rocco E Faventia l’agguanta
Il San Rocco blocca sul pari (1-1) il Mezzano, capolista in Seconda nel girone M e permette alla Vis Faventia di Roberto Rodondi (in foto) di raggiungere i ravennati in vetta. Nel girone N, 0-0 nel big match tra Sporting Predappio e Marina, sempre prima, mentre nel gruppo O il Junior Cervia vince 1-0 il derby con la Pol. 2000. Seconda Categoria (8ª giornata). Girone M: S. Imolese-Lugo 1-2, Bagnara-P.L. Reda 5-1, Brisighella-R. Voltanese 1-2, Giov. Santerno-B. Tuliero 0-1, Mezzano-S. Rocco 1-1, Santagata Sport-Vis Faventia 1-3, Vita-Riolese 1-1. Classifica: Mezzano, Vis Faventia 20; Riolese 17; Lugo 14; Brisighella 13; San Rocco 12; Vita, R. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
