Se Sinner ha detto no è anche perché la Coppa Davis non scalda più il cuore

I due di picche, dacché mondo è mondo, non sono facili da digerire per nessuno. Eppure il no di Sinner alla convocazione di Filippo Volandri per le Final 8 di Coppa Davis a Bologna non giunge inaspettato o improvviso. Dopo l’ubriacatura di Malaga 2023 e la replica di Malaga 2024 il bicampione altoatesino era stato vago - eppure inequivocabile - circa le traiettorie e le mosse future in chiave Davis Cup. Si può ipotizzare che durante lo scrutinio, nel m’ama non m’ama deliberatore che ha orientato la decisione, abbia inciso anche lo stato di salute in cui versa l’unico vero torneo tennistico per le nazionali maschili. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Se Sinner ha detto no è anche perché la Coppa Davis non scalda più il cuore

