Se porti olio e pomodori avrai uno sconto alla mensa scolastica l’iniziativa a metro e rifiuti zero
Nel comune salernitano di Caggiano, le famiglie portano olio e pomodori a scuola. Non si tratta di un’iniziativa isolata, ma di una pratica che rientra nel progetto Mensa a metro 0 e rifiuti 0, rinnovato anche per l’attuale anno scolastico. Il programma, già attivo da alcuni anni, mira a promuovere un consumo alimentare consapevole, coinvolgendo direttamente genitori, produttori e amministrazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
