Se nel trailer di Stranger Things 5 come nella promozione si vede poco Jim Hopper il perché forse è più problematico dell' assenza

Sì, Jim Hopper si vede poco o niente nel trailer di Stranger Things 5, ed è un peccato. Ma la notizia che deve preoccupare i fan della serie è che Millie Bobby Brown ha citato in giudizio David Harbour, l'attore newyorkese interprete del capo della polizia di Hawkins. Gli incartamenti,stando al Daily Mail, parlano di “bullismo verbale” e “molestie”, fortunatamente non di natura sessuale, ma comunque gravi e nocivi all'equilibrio psicofisico dell'attrice. Purtroppo la notizia, si aggiunge alle accuse della ex moglie Lily Allen, uscita con un album di canzoni senza esclusione di colpi che racconta per filo e per segno cosa ha distrutto il matrimonio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

