Se n' è andato all' improvviso il medico teatino Maurizio Consorte pilastro della scherma abruzzese | lutto nel mondo dello sport

Chietitoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto nel mondo dello sport abruzzese. Se n'è andato all'improvviso il teatino Maurizio Consorte, uno dei pilastri della scherma d'Abruzzo e d'Italia; aveva 70 anni. “Amico, punto di riferimento e autentica ‘istituzione’ della scherma abruzzese”, è il ricordo della Federazione italiana scherma. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: N 232 Andato Improvviso