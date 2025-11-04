Se n' è andato all' improvviso il medico teatino Maurizio Consorte pilastro della scherma abruzzese | lutto nel mondo dello sport

Lutto nel mondo dello sport abruzzese. Se n'è andato all'improvviso il teatino Maurizio Consorte, uno dei pilastri della scherma d'Abruzzo e d'Italia; aveva 70 anni. “Amico, punto di riferimento e autentica ‘istituzione’ della scherma abruzzese”, è il ricordo della Federazione italiana scherma. 🔗 Leggi su Chietitoday.it