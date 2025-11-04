Se mi guardi esisto sabato 8 novembre la mostra evento da Ricci Arte

Sabato 8 novembre, a partire dalle 17, Ricci Arte ospiterà la mostra evento “Se mi guardi esisto”, alla quale prenderanno parte Sara Stojkovic (fotografa), Michele Celli (videomaker), Francesca Pierobon (orafa) e Marta Damele (artigiana), dedicata alla sensibilizzazione e all'antibracconaggio. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

