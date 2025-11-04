Se mi guardi esisto sabato 8 novembre la mostra evento da Ricci Arte
Sabato 8 novembre, a partire dalle 17, Ricci Arte ospiterà la mostra evento “Se mi guardi esisto”, alla quale prenderanno parte Sara Stojkovic (fotografa), Michele Celli (videomaker), Francesca Pierobon (orafa) e Marta Damele (artigiana), dedicata alla sensibilizzazione e all'antibracconaggio. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
8 novembre ?Dalle ore 17.00 Presso Ricci Arte a Livorno in Via degli Arrotini, 18, 57121 Livorno LI. Una nuovissima mostra fotografica con tanti inediti, di "Se mi guardi esisto" Vieni a trovarci! INGRESSO GRATUITO! Fotografi Sara Stojkovic Pesc - facebook.com Vai su Facebook